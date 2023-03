1,50 Millionen interessieren sich für dm, Rossmann & Co.

Quotennews

Der Fernsehabend bei RTL war mit Stefan Uhl, Pinar Atalay, Sophia Maier, Lothar Keller, Maik Meuser und Clara Pfeffer besetzt.

In der vergangenen Woche erreichte ein «stern tv»-Spezial zum Thema Supermärkte 1,60 Millionen Zuschauer und fuhr 8,9 Prozent bei den Werberelevanten ein. Sieben Tage später recherchierte Stefan Uhl beibei den Märkten Rossmann, dm und Müller, wofür sich 1,50 Millionen Zuschauer interessierten. Die Produktion verbuchte einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,68 Millionen und 12,2 Prozent ein. Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr sahen 1,31 Millionen Menschen, das auf 6,6 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung mit Pinar Atalay verzeichnete 0,50 Millionen in der Zielgruppe, sodass 10,5 Prozent ausgewiesen wurden.In der 85-minütigen Sendungging die gleichnamige RTL-Reporterin wieder in die Ukraine, um dort mit Einheimischen zu sprechen. Die Reportage erzielte 0,58 Millionen Fernsehzuschauer, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) wies einen Marktanteil von 4,1 Prozent aus. Bei den Umworbenen kam man auf 0,26 Millionen, sodass man sich über 8,3 Prozent freuen durfte.Das von Lothar Keller präsentierteerzielte 0,50 Millionen Fernsehzuschauer, der Themenüberblick vom Donnerstag fuhr 6,0 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,14 Millionen Umworbenen sorgte man für maue 8,3 Prozent. Schließlich gingen Maik Meuser und Clara Pfeffer inauf Sendung, um nachhaltige Lösungsansätze zu präsentieren. 0,35 Millionen Menschen blieben wach, der Marktanteil wurde mit 5,2 Prozent bemessen. Bei den Umworbenen sicherte sich RTL 0,14 Millionen, sodass man auf 9,8 Prozent kam.