Der Podcastbietet Zuhörern mit der Kombination aus True-Crime und Sport eine außergewöhnliche Mischung. Dabei geht er dem Geheimnis um einen Sportarzt mit dunkler Vergangenheit auf den Grund. Ihren Anfang nimmt die packende Geschichte mit dem Tod von Sylvia Wintersteller - sie wird eines Tages tot in der Wiese gefunden. Und neben ihr steht ihr Ehemann - der für den Podcast namensgebende Dr. Red Bull. Für die Tat wurde jedoch ein anderer Mann verurteilt. Es stellt sich heute die Frage, wer die Frau tatsächlich ermordet hat. Und diesem Thema widmet sich der Podcast.Damit sich Zuhörer einen Überblick über die Sachlage und deren Hintergründe machen können, behandelt der Podcast gleich zwei Geschichten. Und zwar befasst sich die erste mit dem mysteriösen Ableben von Sylvia Winter. Der zweite Teil setzt sich mit dem Leben von Dr. Red Bull auseinander. Er war immerhin schon in der DDR als Sportarzt tätig und dopte dort Kinder und Frauen. Dies war in professionellen Kreisen durchaus bekannt - es stellt sich also die Frage, wie der Arzt trotzdem bei Red Bull Karriere machen konnte.Der Podcast besticht mit einer spannenden Erzählweise und einer detailgenauen Aufbereitung. Aufgrund der bildlichen Darstellung des Falls machen sich Zuhörer einen detaillierten Eindruck von der Sachlage. Sie haben somit das Gefühl, sich mitten im Geschehen zu befinden.Online ging der Podcast zum ersten Mal am 21.03.2023. Seine Folgen zur dunklen Seite des Spitzensports lassen sich über die ARD Audiothek abrufen. Es besteht der Podcasts aus insgesamt sechs Teilen - eine Folge ist zwischen 26 und 46 Minuten lang. Dadurch kann man ihr auch nebenbei - also bei Kochen oder Autofahren - lauschen.Interessenten steht der Podcast übrigens kostenlos zur Verfügung. Um ihm zu lauschen, braucht man lediglich einen funktionierenden Internetzugang, sodass der Aufruf der ARD-Mediathek möglich ist. Der Zugriff auf die Webseite lässt sich mit einem mobilen Endgerät oder einem Desktop-PC durchführen.Personen, die nach einem abwechslungsreichen und vielseitigen Podcast suchen, sind mit der Geschichte um Dr. Red Bull bestens beraten. Sie erhalten dabei nicht nur Einblicke in einen packenden Mordfall, sondern unternehmen gleichermaßen eine Reise in die Vergangenheit. Durch diese Stilmittel wird der Fall für die Zuhörer lebendig, wodurch sie voll und ganz in dessen vielseitige Hintergründe eintauchen können.