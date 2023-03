«Nachtschicht» läuft nur mau

Quotennews

Der Fernsehsender RTLZWEI setzte am Donnerstag nicht mehr auf «Hartes Deutschland».

In den vergangenen Monaten bespielten die Verantwortlichen von RTLZWEI den Donnerstagabend mit den Drogen-Dokumentationen «Hartes Deutschland». Nun startete man mit der ersten Folge der zweitendurch. Die Geschichte über einen Notruf aus einem Club in Siegen sahen nur 0,45 Millionen Zuschauer, ein Hilferuf aus Nürnberg sicherte sich 1,7 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte eine Geschichte einer angefahrenen Fußgängerin 0,20 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 3,6 Prozent.Im September 2022 debütierte die zweite-Staffel, die seit Ende März wiederholt wird. 0,53 Millionen Menschen verfolgten die Ermittlungen von Robin Melzer und Norbert Faust bei einer Messerstecherei, eine Spur auf einen Mann, der eine Frau geschlagen haben soll, verbuchte tolle 3,6 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 0,22 Millionen Fernsehzuschauer ein, die 6,6 Prozent Marktanteil generierten.Eine neue-Folge verzeichnete um 17.05 Uhr nur 0,22 Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen fuhr man 0,04 Millionen ein. Der Marktanteil bei den Umworbenen wurde mit miesen 1,7 Prozent beziffert. Das schwächelndemachte mit 0,14 Millionen weiter, wovon 0,04 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Mit 1,5 Prozent in der Zielgruppe wurde RTLZWEI nicht glücklich. Immerhin sahen 0,31 Millionen Menschen, das 4,2 Prozent bei den Umworbenen einfuhr.