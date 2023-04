Roku trennt sich von Mitarbeitern

Vermischtes

Von etwa 200 Menschen will sich das Unternehmen lösen.

Roku entlässt erneut Mitarbeiter und räumt einige Büroräume, da das Streaming-Plattform-Unternehmen weitere Schritte zur Kostendämpfung unternimmt. Das Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass es etwa 200 Mitarbeiter entlassen wird, was sechs Prozent der verbleibenden Belegschaft entspricht. Darüber hinaus wird Roku einige Büroräume, die das Unternehmen derzeit nicht nutzt, aufgeben und untervermieten (oder deren Nutzung einstellen). Roku gab den Stellenabbau in einem SEC-Filing bekannt.Der jüngste Stellenabbau bei Roku erfolgt, nachdem das Unternehmen im November 2022 den Abbau von 200 Arbeitsplätzen in den USA angekündigt und sich dabei auf die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen berufen hatte.Am Donnerstag sagte Roku, dass der jüngste Restrukturierungsplan darauf abzielt, das Wachstum der Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr zu reduzieren und "Projekte zu priorisieren, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie eine höhere Kapitalrendite haben werden." Zudem leide das Unternehmen von der Insolvenz der Silicon Valley Bank.