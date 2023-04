ZDF setzt «Music Impossible» fort

TV-News

Das musikalische Tausch-Format mit Conchita Wurst geht online first im Mai weiter. Im Juni zeigt auch das ZDF-Hauptprogramm die beiden neuen Folgen im linearen Fernsehen.

Im vergangenen September gab das ZDF dem Musiker Thomas Neuwirth alias Österreichs ESC-Gewinner von 2014 Conchita Wurst eine eigene Musik-Show, die an das VOX-Format «Sing meinen Song» erinnert. Zwei Folgen produzierte man, die online first ihre Premiere in der ZDFmediathek feierten und wenig später auch im Hauptprogramm gesendet wurden. Mit 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verlief die Premiere am späten Freitagabend sehr gut. Folge zwei erreichte am 9. September aber nur noch 5,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum riefnur auf wenig Interesse hervor, zweimal blieb man deutlich unter dem Senderschnitt.Vor wenigen Woche wurde die Produktion aus dem Hause DEF Media dennoch mit einer Nominierung mit dem Grimme-Preis 2023. Nun hat der Mainzer Sender zwei neue Folgen angekündigt. Nach Marianne Rosenberg und Eko Fresh sowie Mike Singer und Doro Pesch tauschen diesmal Sarah Engels und Jennifer Weist („Jennifer Rostock“) sowie Tom Gaebel und Mickie Krause die Genres. Conchita Wurst steht ihnen bei der Vorbereitung zur Seite. Das Endprodukt wird bei einem Showauftritt präsentiert. Vor Ort entscheidet das Publikum, wer die Aufgabe besser gemeistert hat.Die beiden neuen Folgen werden am Samstag, 20. Mai, in der ZDFmediathek veröffentlicht. Im ZDF-Hauptprogramm sind sie am Freitag, 2., sowie eine Woche später, am 9. Juni, jeweils um 23:30 Uhr zu sehen.