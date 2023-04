CNN International ab sofort über discovery+ streambar

TV-News

Der Nachrichtensender erweitert das TV-Kanal-Angebot des Streamingdienstes damit auf insgesamt sieben Sender.

Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, discovery+, hat den Nachrichtensender CNN International in sein Programmangebot aufgenommen. Abonnenten können die Fernsehsender ab sofort abrufen. CNN International ist nach DMAX , TLC, HGTV, TELE 5, Eurosport 1 und Eurosport 2 der siebte Live-Sender des Dienstes.CNN steht im Rahmen des Angebots von discovery+ über sämtliche Plattformen* ohne Zusatzkosten allen Usern zur Verfügung, wie discovery+ bei der Bekanntgabe betonte. Man schränkte aber gleichzeitig ein, dass Nutzer, die den Dienst über Sky Q nutzen, ausgenommen sind. Zudem erfolge die Integration bei Amazon Prime Video zu einem späteren Zeitpunkt.Das Nachrichten- und Informationsangebot von CNN ist in sieben verschiedenen Sprachen über alle wichtigen Fernseh-, Digital- und Mobilplattformen verfügbar und erreicht mehr als 475 Millionen Haushalte in aller Welt. CNN International ist laut allen großen Medienumfragen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika die Nummer eins unter den internationalen TV-Nachrichtensendern.