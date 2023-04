Disney entlässt auch ABC News-Mitarbeiter

Vermischtes

Bei der Nachrichtenredaktion trifft es vor allem auch Führungskräfte.

ABC News wird sein Führungsteam im Zuge der vom Mutterkonzern Walt Disney Co. angeordneten Entlassungen verkleinern. Zu den leitenden Angestellten, die die Disney-Nachrichteneinheit verlassen, gehören Wendy Fisher, Senior Vice President of Newsgathering, die 1989 als Büroassistentin in das Unternehmen eintrat, Galen Gordon, Senior Vice President of Talent Strategy and Development, Mary Noonan, Vice President of Talent Strategy and Development, und Alison Rudnick, eine Veteranin der Medienbranche, die 2021 von CNN zu ABC News kam, um ABC-News-Präsidentin Kim Godwin als Vice President of Corporate Communications zu vertreten.Weitere Abgänge sind Chris Vlasto, ein erfahrener Senior Executive Producer, der die Investigativabteilung von ABC News leitete, Heather Riley, eine Executive Editorial Producer, die seit langem als vertrauenswürdige Stellvertreterin von Moderator George Stephanopoulos gilt, und David Herndon, ABC News' Los Angeles Bureau Chief, der seit seinem Einstieg als Producer im Jahr 1999 bei ABC News tätig ist.Insgesamt soll Disney laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person 50 Stellen in der Nachrichtenabteilung streichen, die mit «Good Morning America», «World News Tonight» und «20/20» einige der bekanntesten ABC-Sendungen produziert.