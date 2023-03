«Ted Lasso»-Star entwickelt Comedy-Drama

England

Ambreen Razia wird mit Expectation Entertainment «Wasted» umsetzen.

Die britisch-asiatische Schauspielerin und Autorin Ambreen Razia hat sich einen Entwicklungsvertrag mit Expectation Entertainment gesichert, um eine Comedy-Dramaserie über Sucht und postpartale Depression zwischen einer südasiatischen Mutter und ihrer Tochter zu schreiben. Die Serie mit dem Arbeitstitelwird die Geschichte einer jungen Ärztin und das Erbe ihrer Vorfahren erzählen, das die heutige Generation muslimischer Einwanderer belastet.Als Schauspieler spielte Razia zuletzt die Rolle des Shandy Fine in der erfolgreichen Apple-TV+-Serie «Ted Lasso». Zu Razias früheren schriftstellerischen Leistungen gehört «Hounslow Diaries» für BBC Three, das von dem Theaterstück "Diary of a Hounslow Girl" adaptiert wurde, einem Projekt, das sich mit dem Leben moderner muslimischer Mädchen in London befasste.Razia sagte: "Die Serie lüftet den Schleier über die muslimischen Frauen, die die Gesellschaft nicht anerkennen will, und deckt eine sehr persönliche und spezifische Erfahrung auf, die wir noch nicht auf dem Bildschirm gesehen haben. Die Serie wird sich mit den bestehenden kulturellen und religiösen Einstellungen sowie den allgemeinen Erwartungen an die Frau auseinandersetzen. Als britisches pakistanisches Mädchen, das in London aufwächst, hat meine Erfahrung wenig Ähnlichkeit mit dem, was ich im britischen Fernsehen gesehen habe."