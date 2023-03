Marvel-Chefredakteur geht zu Amazon

Köpfe

Joe Quesada hat einen Exklusiv-Vertrag mit dem Online-Versandhaus geschlossen.

Joe Quesada, der ehemalige Chefredakteur von Marvel Comics, hat einen Film- und TV-Deal mit Amazon Studios unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Quesada Film- und TV-Projekte entwickeln, wobei er sich insbesondere auf die Adaption von Comics konzentrieren wird, und zwar sowohl neue als auch bestehende Titel."Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, Teil der Amazon-Studios-Familie zu werden", sagte Quesada. "Von dem Moment an, als Nick Pepper, Matt King und das Team an mich herantraten, war klar, dass wir die gleiche Sprache sprechen und die gleichen kreativen Ziele verfolgen. Was ebenfalls klar war, ist, dass sie ein kollaboratives Umfeld und eine einzigartige Methodik schaffen, von denen ich überrascht bin, dass noch niemand daran gedacht hat, sie zu implementieren, aber ich bin sicher, dass sie schnell nachgeahmt werden.""Joe war eine einzigartige und einflussreiche kreative Kraft, die einige der ikonischsten Geschichten, die heute existieren, geleitet hat", sagte Nick Pepper, Head of US SVOD Wholly Owned Development bei Amazon Studios. "Die Möglichkeit, seine Expertise und Vision in die Amazon Studios einzubringen, bietet eine Welt voller Möglichkeiten und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was er als nächstes zum Leben erweckt."