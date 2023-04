Blockbuster-Battle

In dieser Woche steigt «Mulan» gegen «King Kong» in den Ring – oder findet die wahre Schlacht in «Notting Hill» statt?

(RTL, 20:15 Uhr)Kriegertochter Hua Mulan verkleidet sich als Mann, um für ihren erkrankten Vater in der Armee zu dienen, als die Rouran in ihr Reich eindringen. Als "Hua Jun" erreicht sie im Krieg viel Beachtung. Als sie jedoch ihr wahres Geschlecht verrät, wird sie verstoßen. Doch dann soll ihr Kaiser getötet werden. Das Quotenmeter-Fazit zum Kinostart im Dezember 2020 lautete: Mit «Mulan» hat sich Disney nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Der Film hat einige Schauwerte zu bieten, die sich auf dem Bildschirm zuhause aber weitweniger entfalten als auf der großen Kinoleinwand.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 7IMDb User Rating: 6(Tele 5, 20:15 Uhr)Auf der Suche nach bislang unbekannten Erdölreservoirs startet die Firma Petrox eine Erkundungstour durch den Südpazifik. Auf einer entlegenen Insel vermutet Expeditionsleiter Fred Wilson gigantische Mengen des schwarzen Goldes. Auch Paläontologe Jack Prescott und die gerettete Schiffbrüchige Dwan wagen sich auf das Eiland. Was die Pioniere dort erwartet, ist neben eingeborenen Kriegern der King Kong, ein überdimensionaler Menschenaffe. Das wilde Tier zu fangen und nach New York zu verschiffen ist sicher keine gute Idee. Filmepos von Regisseur John Guillermin mit Jessica Lange und Jeff Bridges in den Hauptrollen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 6IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)William Thacker ist der Besitzer eines kleinen Buchladens im Londoner Stadtteil Notting Hill. Eines Tages verirrt sich die weltberühmte Schauspielerin Anna Scott in sein Geschäft. Für William ist es Liebe auf den ersten Blick, er schafft es aber nicht, sie anzusprechen. Kurz darauf führt das Schicksal die beiden wieder zusammen, als William Anna auf offener Straße ein Glas Orangensaft über ihr T-Shirt kippt. Die Begegnung der beiden endet mit einem zaghaften Kuss im Williams Stadthaus. Von da an versuchen Anna und William, ihre zaghafte Beziehung zu vertiefen. Doch das Leben eines von Reportern und Fans verfolgten Hollywoodstars und eines einfachen Buchhändlers lässt sich nicht so einfach zusammenbringen wie die beiden es sich vorgestellt haben.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7