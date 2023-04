«Bachelor»-Erfinder ging wohl nicht ganz freiwillig

US-Fernsehen

Anfang der Woche suchte sich Mike Fleiss neue Aufgaben.

Als Mike Fleiss Anfang der Woche bekannt gab, dass erverlässt, gab er ein fröhliches Statement an die Medien ab und gratulierte dem letzten Gewinnerpaar der Reality-Dating-Show, die er vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Eine Handvoll Personen, die mit der Situation vertraut sind, sagten dem US-Blatt „Variety“, dass sich eine Reihe von Mitarbeitern bei der Personalabteilung über Fleiss beschwert haben sollen, was zu einer gründlichen Untersuchung führte, die in den letzten Monaten von einer externen Partei durchgeführt wurde.Zu den Personen, die sich im Rahmen der Untersuchung geäußert haben, gehören sowohl aktuelle Produzenten der Serie als auch ehemalige Produktionsmitarbeiter. Einige dieser Personen waren prominente Produzenten innerhalb des Franchise, zu dem auch «The Bachelorette» und «Bachelor in Paradise» gehören. Die Untersuchung führte zum Ausscheiden von Fleiss.Quellen zufolge beschwerten sich die Produzenten während der Untersuchung über Fleiss' "schikanöses" Verhalten sowie über seinen Widerstand gegen eine größere Vielfalt in der Sendung über zwei Jahrzehnte hinweg. Personen, die sich im Rahmen der Untersuchung äußerten, gaben an, dass Fleiss auf Vorschläge von Produktionsmitarbeitern, mehr verschiedene Reality-Stars zu besetzen, nicht einging und ihnen gegenüber "um sich schlug". Die Personen, die anonym mit „Variety“ sprachen, sagten, dass ein gemeinsames Thema, das während der Untersuchung immer wieder auftauchte, war, dass der Kampf für Veränderungen eine Quelle der Frustration für viele Mitarbeiter war.