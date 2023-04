Christian Kohlund: ARD und ZDF gehören zu den besten Fernsehsendern der Welt

Interview

Der gebürtige Basler ist Star der Das Erste-Reihe «Der Zürich-Krimi». Nun steht der 17. Film auf dem Programmplan.

Wir haben auf sehr dünnem Eis angefangen und es war noch nicht wirklich sicher, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird. Zum Glück haben Regisseure wie Carlo Rola und vor allem Roland Suso Richter das Format auf die richtige Schiene setzen können.Die Pandemie hat die Quoten durchaus nach oben steigen lassen aber die Tatsache, dass die Zuschauer auch nach der Pandemie geblieben sind, deuten darauf hin, dass wir ein hochwertiges Format anbieten.Mit all meiner Erfahrung darf ich sagen: Da hat sich ein für mich fantastisches Team um Wolf Jakoby, Roland Suso Richter und unseren Produzenten Klaus Graf zusammengefunden. Ich habe es selten erlebt, dass ein „Ensemble“ so füreinander einsteht, wie bei dieser Produktion.Natürlich darf und kann ich mich zu allen inhaltlichen Themen äußern – und das tue ich auch. Aber auch da finden wir immer zusammen – und mit Autor und den Regisseuren einen Konsens, mit dem ich sehr gut leben kann.Da ich als Schweizer aus einem Alpenland komme, macht das Drehen in den Alpen immer extrem viel Spaß, aber auschlaggebend war die Qualität der Rolle, die man mir angeboten hat: Ein Mann, der aus der Vergangenheit auftaucht, die ganze Familie durcheinanderbringt, um dann wieder zu verschwinden. Es war eine gute Zeit, aber meine Geschichte beim Bergdoktor war auserzählt.Mein persönlicher Gewinn aus den «Traumhotel»-Zeiten ist sicher die Tatsache, dass ich so viel von der Welt sehen konnte, teilweise war sogar die ganze Familie dabei. Das hat bei uns allen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Es gab außergewöhnliche Momente, an die man sich wohl ein Leben lang gerne erinnert.Unser Drehteam hatte immer die Chance, nicht nur die Hotspots abzulichten – wir hatten auch immer einen engen Kontakt zum Land und den Einheimischen.Für wen man als Schauspieler arbeiten kann, hängt für mich nicht von privaten oder öffentlich-rechtlichen Sendern ab, sondern von der Qualität der angebotenen Rolle.Klare Meinung: ARD und ZDF gehören nach wie vor noch zu den besten Fernsehsendern der Welt. Sicher wird es in naher Zukunft auch bei den öffentliche-rechtlichen Sendern Verschiebungen in die Mediatheken geben, aber der Verzicht auf diese Sender wäre eine Bankrotterklärung – sie müssen bestehen bleiben!Ich frage mich seit 50 Jahren, ob es wirklich am Geld liegt oder ob man das aufwändigere Produzieren einfach nicht will. Es kommt mir vor wie ein Buch mit sieben Siegeln. Der Verlust an künstlerischer Arbeit für eine ganze Riege an exzellenten Schweizer Kollegen stimmt mich traurig.