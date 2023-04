Wild Bunch International tauft sich um

Kino-News

Das Unternehmen durfte drei Jahre lang den Namen tragen, da die Gründer zunächst Wild Bunch gründeten.

Wild Bunch International, die Vertriebsgesellschaft hinter «Titane» und «Happening», hat sich in Goodfellas umbenannt. In einer kurzen Pressemitteilung erklärte das Unternehmen, dass es "keine weiteren Änderungen an der 2019 geschaffenen Struktur gibt." Wild Bunch International wurde 2019 als eigenständiges Vertriebsunternehmen von den französischen Filmindustrie-Veteranen Vincent Maraval und Brahim Chioua gegründet.Die beiden hatten zuvor Wild Bunch mitbegründet, das nun im Besitz des deutschen Unternehmers Lars Windhorst ist und vom ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden von NBCUniversal, Ron Meyer, und der ehemaligen Führungskraft der beIN Media Group, Sophie Jordan, geleitet wird.Wild Bunch International wurde gegründet, kurz nachdem Wild Bunch seinen Umstrukturierungsplan abgeschlossen hatte. Im Rahmen der dreijährigen Vereinbarung hielt Wild Bunch eine Minderheitsbeteiligung an der neuen Marke und erlaubte ihr, die Marke Wild Bunch zu nutzen. Der Dreijahrespakt endete im November, und die beiden Unternehmen sind nicht mehr miteinander verbunden. Goodfellas sagte jedoch, dass es weiterhin mit Wild Bunch an ausgewählten Projekten im Rahmen einer neuen Vereinbarung arbeiten wird.