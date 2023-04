Grünes Licht für Arktis-Komödie von Inuit-Autorenduo

International

Hinter dem neuen Projekt stehen Netflix, CBC und APTN.

Netflix, APTN und die Canadian Broadcasting Corporation (CBC) haben eine neue Comedy-Serie in Auftrag gegeben, die von der Inuit-Fernsehautorin und -Produzentin Stacey Aglok MacDonald und der Inuit-Filmemacherin Alethea Arnaquq-Baril entwickelt und geschrieben wird. Das noch unbetitelte Projekt wird in Nunavut gedreht und dreht sich um eine junge Inuk-Mutter, die sich eine neue Zukunft aufbauen will. Das Problem dabei? Es wird nicht leicht sein in ihrer kleinen arktischen Stadt, in der jeder die Angelegenheiten des anderen kennt.MacDonald und Arnaquq-Baril fungieren unter ihrem Unternehmen Red Marrow Media neben Miranda de Pencier («Anne With an E») von Northwood Entertainment, Susan Coyne («Daisy Jones & The Six») und Garry Campbell («The Kids in the Hall») auch als ausführende Produzenten für die Serie.Diese Serie ist die erste kanadische Originalserie, die Netflix unter der Leitung der kanadischen Content-Direktorinnen Danielle Woodrow und Tara Woodbury in Auftrag gibt, seit der Streaming-Anbieter im Sommer 2020 einen Pitch-Aufruf an kanadische Filmschaffende gerichtet hat."Als wir von dieser Show hörten, wussten wir sofort, dass wir sie mit unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt teilen wollten", so Woodrow und Woodbury in einer gemeinsamen Erklärung. "Stacey und Alethea haben eine sehr glaubwürdige und lustige Geschichte geschaffen, die die einzigartige Erfahrung des Lebens in Kanadas arktischen Regionen zeigt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ihnen und die Zusammenarbeit mit Miranda und den Teams von CBC und APTN."