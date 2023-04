Aprilscherz! AGF stellt Quotenmessung um

TV-News

Um auf die fallenden Marktanteile zu reagieren, werden die Werte ab 1. Juli 2023 im Promillebereich angegeben.

Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) entwickelt das deutsche Quotenermittlungssystem stetig weiter. Nach wie vor arbeitet man an einem Panel, um die zeitversetzte Nutzung korrekt zu erfassen, doch noch immer sind Auswertungen von Netflix Disney+ , Twitch und YouTube nicht möglich. Allerdings reagiert das Unternehmen auf den Trend der fallenden Marktanteile.„Wir werden das Messystem in Deutschland grundsätzlich verändern“, teilte Kerstin Niederauer-Kopf im exklusiven Quotenmeter-Interview mit. Sie verwies darauf, dass mit einer Beteiligung der Streamingdienste die Marktanteile noch weiter sinken werden. Da inzwischen zahlreiche Formate unterhalb der Ein-Prozent-Hürde erreichen, werde man nun die Marktanteile im Promille-Bereich ausweisen.Bereits seit einigen Jahren hat die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) die Sehbeteiligung von zwei auf drei Stellen erweitert. In den AGF-Auswertungssystemen Plan-TV, TV Control, VIDEOSCOPE, VIDEOSCOPE PLUS oder WebCross wird in Excel der Marktanteil nun in Promille ausgewiesen. Vorerst könnte es allerdings auch Marktanteile mit zwei Nachkommastellen geben. „Ab spätestens 1. Januar 2024 sollen alle Abnehmer der AGF-Daten allerdings dann Promille ausweisen“, so Niederauer-Kopf.