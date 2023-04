Amy Poehler verkauft ihren Podcast

Vermischtes

Drei Staffeln der Sendung, in der andere Podcasts persifliert werden, gehen an Cadence13.

Die Schauspielerin, Autorin und Produzentin Amy Poehler wird in einer neuen dreistaffeligen Comedy-Podcast-Serie für Cadence13 andere Podcasts auf die Schippe nehmen. Poehlers Paper Kite Productions und die Autorin und Produzentin Liz Cackowski haben mit Audacys Cadence13 einen Vertrag über 30 Episoden für die Serie abgeschlossen, in der beliebte Themen aus dem Podcast-Bereich parodiert und gewürdigt werden."Wir sind große Fans von Podcasts und können es kaum erwarten, uns über all die Dinge lustig zu machen, die wir an ihnen lieben, und zwar mit Cadence13", so Poehler und Cackowski in einer gemeinsamen Erklärung. Das Franchise wird über drei Staffeln mit jeweils zehn Episoden laufen. Jede Staffel wird sich auf einen zentralen Charakter und ein bestimmtes Thema konzentrieren, obwohl die Charaktere in den verschiedenen Geschichten und Staffeln immer wieder auftauchen werden.Die erste Staffel im Rahmen der Partnerschaft ist, die später im Jahr 2023 starten soll. Poehler spielt die Rolle der „Dr? Sheila“, eine fiktive Therapeutin mit fragwürdigen Methoden und Qualifikationen (daher das Fragezeichen im Titel), die jede Woche ein anderes Paar berät. Der Handlungsbogen der Staffel wird geskriptet sein, aber auch Improvisationen der Serienmitglieder sowie der Schauspieler und Komiker enthalten, die als die Paare auftreten, die eine Therapie suchen.