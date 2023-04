«Der Alte» schließt den Super-März ab

Quotennews

Vier Freitage im März sollten dem «Alten» gehören - alle vier Ausstrahlungen holten dem ZDF dominante Reichweiten.

Bisher hat sichim neuen Sendejahr absolut nichts vorzuwerfen. Vier neue Episoden wurden vom Zweiten Deutschen Fernsehen bisher platziert - alle holten an den jeweiligen Ausstrahlungen nicht nur die intern beste Reichweite, es reichte jeweils für den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite. Und die Tendenz ist dabei klar positiv. Von 5,33 Millionen Zuschauern am 10. März ging es auf 5,9 Millionen am 17. März und 6,53 Millionen am 24. März. Damit angekommen beim gestrigen Fall,. Der fragwürdige Mordfall um Hanno Wegener, gespielt von Daniel Urban, zog gestern Abend erneut starke 5,83 Millionen Zuschauer nach Mainz. Hiermit war ein Marktanteil von dominanten 21,8 Prozent möglich, die Reichweite markierte selbstredend erneut die beste Reichweite des Tages über alle Sender blickend.Der unter der Regie von Axel Barth laufende Krimi holte sich mit 0,46 Millionen jüngeren Zuschauern zudem auch in dieser Zuschauergruppe ein ordentliches Zeugnis ab. Ein Marktanteil von 8,4 Prozent ist hier weitaus weniger dominant, dennoch liegt «Der Alte» so im grünen Bereich. Doch wie ebenfalls in den letzten Wochen schon gezeigt, lässt das ZDF nach der Primetime nicht nach.läuft im Anschluss vor starken 4,93 Millionen Zuschauern und 18,8 Prozent des Marktes. Nach etwas nachlassender Reichweite schraubt die «heute-show» das Interesse auf erneut starke 3,87 Millionen ab 22:30 Uhr. Selbst zu dieser späten Stunde lag der ZDF-Marktanteil bei exzellenten 18,5 Prozent.Doch gerade auch die sonst eher weniger wichtigen Zahlen von den 14- bis 49-Jährigen waren gestern äußerst konstant. Nach der Primetime verweilten 0,41 Millionen Jüngere und damit 7,2 Prozent des Marktes. Dasund derkamen auf 0,43 und 0,55 Millionen, die Welke-Show steigerte das Ganze auf starke 0,87 Millionen. Der entsprechende Marktanteil lag bei 17,7 Prozent. Im Gesamten ließ dasdann ordentlich nach und kam auf 1,9 Millionen Zuschauer und 11,3 Prozent am TV-Markt, doch die Jüngeren hielten die Erfolgsgeschichte am Laufen. 0,72 Millionen 14- bis 49-Jährige markierten weiter starke 17,9 Prozent.