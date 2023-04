Blind Auditions 4: «The Voice Kids» schlägt sich weiter wacker

Quotennews

Schon zum Start der neuen Staffel musste sich «The Voice Kids» fragen, ist das jetzt erfolgreich? Naja, zumindest ist es relativ stabil.

Mit dem gestrigen Freitag liefen bei Sat.1 die vierten Blind Auditions über den Äther und auch mit der vierten Folge zeigt sich der Bällchensender recht stabil. Auch, wenn der Trend weiter negativ bleibt. Von ursprünglich 1,77 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,8 Prozent aus der Auftakt-Show blieben gestern noch 1,54 Millionen und entsprechende 6,1 Prozent übrig. Die Zielgruppe landete mit 0,51 Millionen Umworbenen auf ordentlichen 9,3 Prozent. Gegen RTL oder gar den starken ZDF-Krimi-Freitag hat Sat.1 damit wahrlich keine Chance, jedoch wäre es falsch, von einem Misserfolg zu sprechen.Wie auch mit der Primetime-Sing-Show, verhält es sich mit einigen Platzierungen von Sat.1 den gestrigen Tag über.holte um 13 Uhr recht gute 0,73 Millionen Zuschauer und 8,8 Prozent am TV-Markt. Nicht grandios, jedoch durchaus gut. Die Zielgruppe war hier mit 0,13 Millionen Umworbenen auf 8,6 Prozent des entsprechenden Marktes vertreten. Früher am Tag kann sich der Bällchensender natürlich auf dasverlassen. Die Morning-Show zwischen 05:30 Uhr und 10 Uhr holt in der Spitze (ab 08 Uhr) 0,62 Millionen Zuschauer und damit 14,7 Prozent Marktanteil. Die beste Zielgruppen-Leistung zeigt sich zwischen 07:00 und 07:30 Uhr mit 0,21 Millionen Werberelevanten und damit 22,8 Prozent Marktanteil.Doch auch negative Ausschläge prägen den Sat.1-Freitag. Direkt nach dem erfolgreichen «Frühstücksfernsehen» geht das Interesse ab 10 Uhr beiauf 0,2 Millionen und einen Marktanteil von 4,2 Prozent zurück. Die Zielgruppe rutscht auf 0,07 Millionen Zuschauer und 6,6 Prozent.läuft in zwei Episoden vor schwachen 0,23 und 0,28 Millionen Zuschauern. Zwischen 16 und 19 Uhr sackte der Marktanteil so auf 1,7 und 2,1 Prozent ab, während sich die Zielgruppe mit 0,06 und 0,04 Millionen auf 2,7 und 1,9 Prozent des Marktes präsentiert.ab 19 Uhr kommt zwar auf 0,3 Millionen Zuschauer, der Marktanteil ist mit 1,4 Prozent jedoch erschlagend schlecht. Die 14- bis 49-Jährigen bleiben mit 0,04 Millionen Zuschauern und 1,1 Prozent Marktanteil gleichermaßen schwach.