«Die Show der Shows» mit guten Zahlen

Quotennews

Die Jubiläums-Show im Zweiten dürfte bei diesen Zuschauerzahlen gefalle. Wenn auch nicht der ganz große Wurf drin war.

Damit muss man sich in Mainz wohl zufrieden geben. In Summe schauten sich 3,8 Millionen Zuschaueran. Was versteckt sich hinter dem Namen? Die Beschreibung ist eindeutig: Das ZDF wird 2023 60 Jahre als - demnach bildet man in Mainz eine Jubiläums-Show. Es sollen «Der große Preis», «Dalli Dalli», «1, 2 oder 3», die «ZDF-Hitparade» und «Wetten, dass..?» vereint werden. Es kamen 14,7 Prozent in Sachen Marktanteil zusammen.Das klingt dann doch erstmal recht überlagert, doch es funktioniert. Neben der erwähnten guten Gesamtreichweite konnten 0,67 Millionen jüngere Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren definiert werden. Damit holt sich der öffentlich-rechtliche Main-Sender tatsächlich die drittbeste Reichweite in der jungen Zuschauergruppe über alle Sender blickend. Nicht schlecht. Der Marktanteil von 12,1 Prozent bestätigt den guten Auftritt.Doch auch am späten Abend ging es erfolgreich für das ZDF weiter.sicherte sich ab 23 Uhr noch starke 2,15 Millionen Zuschauer, hiermit reichte es zu 14,1 Prozent am TV-Markt. Die jüngeren Zuschauer reduzierten sich auf 0,43 Millionen, womit der Marktanteil hier auf 11,5 Prozent sank.