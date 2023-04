Rupert Murdoch nicht zum Prozess erwartet

US-Fernsehen

Mitte April muss Fox News gegen Dominion antreten, weil der Nachrichtensender wegen Verleumdung verklagt wird.

Fox News steht vor einer seiner größten Veranstaltungen seit Jahren, und jeder, von CEO Suzanne Scott über prominente Moderatoren wie Tucker Carlson und Maria Bartiromo bis hin zu Primetime-Chef Meade Cooper, wird wahrscheinlich in irgendeiner Form daran teilnehmen. Wenn es nach dem Willen der Fox-Muttergesellschaft geht, wird Rupert Murdoch, die treibende Kraft hinter einem Großteil der Fox Corporation, jedoch nicht teilnehmen.Bereits am 17. April könnte die Fox Corp. vor dem Superior Court des Bundesstaates Delaware gegen Dominion Voting Systems wegen Verleumdung klagen, und zwar in einer Klage in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar, die mit Sicherheit für Schlagzeilen sorgen wird. Bevor es jedoch so weit ist, scheinen sich die beiden Seiten darüber zu streiten, ob der Vorstandsvorsitzende der Fox Corp. und sein Sohn, CEO Lachlan Murdoch, vor Gericht aussagen sollte."Obwohl Dominion versucht, Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, Viet Dinh und Paul Ryan zum Erscheinen zu zwingen, sollte das Gericht es ablehnen, sie zum Prozess zu zwingen, da dies für diese Zeugen eine unzumutbare Belastung wäre, da sie nur begrenztes Wissen über die relevanten Fakten haben", heißt es in einem Schreiben vom 20. März an Richter Eric M. Davis, dem vorsitzenden Richter, von Katherine Mowery, einer Anwältin, die Fox vertritt, in dem auch Viet Dinh, der Chief Legal Officer der Fox Corp., und Paul Ryan, der ehemalige Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der im Vorstand der Fox Corp. sitzt, erwähnt werden. "Zwingende Live-Zeugenaussagen in der Verhandlung werden nichts anderes als Medieninteresse bringen. Aber dies ist ein Prozess und keine PR-Kampagne. Prozess Management und Effizienz des Prozesses, der Respekt vor dem Gericht und den Geschworenen, die Relevanz der Zeugen und die Interessen eines fairen Prozesses sprechen alle dafür, die Aussagen dieser Zeugen abzuspielen und sie nicht zu zwingen, live auszusagen."