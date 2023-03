RTL schickt Jauch, Gottschalk & Schöneberger viermal live auf Sendung

TV-News

Ab Ende April gibt es vier Live-Sendungen mit den drei Entertainer-Größen. Außerdem präsentiert RTL eine neue Ausgabe von «Team Wallraff».

Im Januar durften Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der RTL-Sendungantreten. Das Besondere an der Ausstrahlung war damals, dass die eigentlich live produzierte Sendung diesmal vom Band kam und bereits im Dezember produziert worden war. Auf dem regulären Sendeplatz am Samstagabend tat dieser Fakt der Beliebtheit keinen Abbruch, denn weit mehr als zwei Millionen Zuschauer schalteten ein, einen Tag später (8. Januar) wanderte das Publikum überwiegend zum Dresdner «Tatort» ins Erste. Die Reichweite sank auf 1,80 Millionen, die Zielgruppenanteil verschlechterte sich von 14,3 auf 9,5 Prozent.Nun hat RTL gleich vier neue Ausgaben derangekündigt, die zunächst nur am Samstagabend und live gesendet werden. Die erste Ausgabe gibt es am 22. April um 20:15 Uhr. Eine Woche später kehr RTL wohl zum Samstag-Sonntag-Strategie zurück, ehe am 6. Mai das Finale geplant ist.Darüber hinaus wird RTL am Donnerstag, 27. April, eine neue Ausgabe von. Wie immer gibt RTL das Thema der Sendung erst kurz vor Ausstrahlung bekannt. Zuletzt ging das Investigativ-Team bei der Fast-Food-Kette Burger King undercover und deckte erneut Missstände auf. Ende September schalteten knapp zwei Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe reichte es zu starken 15,5 Prozent Marktanteil.