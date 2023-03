Neues Leben von «X-Files»

US-Fernsehen

Ryan Coogler arbeitet laut Informationen von Chris Carter an einer Neuauflage von «Akte X».

Ryan Coogler entwickelt eine neue Version von "Akte X". Der Schöpfer der Originalserie, Chris Carter, verriet dies in einem Interview mit "On The Coast with Gloria Macarenko" anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von(«The X-Files»). In dem Interview sagte Carter: "Ich habe gerade mit einem jungen Mann, Ryan Coogler, gesprochen, der «Akte X» mit einer vielfältigen Besetzung neu verfilmen wird. Er hat also alle Hände voll zu tun, denn wir haben so viele Bereiche abgedeckt."Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet, ist noch nicht bekannt, auf welchem Sender oder welcher Plattform es ausgestrahlt werden soll. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es auf Hulu und nicht auf dem ursprünglichen Sender Fox ausgestrahlt wird, da Fox und 20th TV nach der Übernahme von 21st Century Fox durch Disney nicht mehr zum selben Unternehmen gehören. Auf Hulu werden derzeit die Fox-Serien «Futurama» und «King of the Hill» neu aufgelegt.Coogler würde das Projekt im Rahmen seines Fünfjahres-Gesamtvertrags mit Walt Disney Television entwickeln, zu dem auch 20th TV gehört. Coogler ist vor allem als Autor und Regisseur der beiden «Black Panther»-Filme für Marvel sowie für seine Arbeit an den drei «Creed»-Filmen mit Michael B. Jordan bekannt.