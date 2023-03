«Sucession» startet erfolgreich

US-Quoten

Über alle Plattformen hinweg erreichte die HBO-Serie 2,3 Millionen Zuschauer.

Die Roy-Kinder befinden sich vielleicht immer noch im Krieg mit ihrem Vater, aber zumindest haben sie die Unterstützung des Publikums. Die Premiere der vierten Staffel wurde am Sonntag von 2,3 Millionen Zuschauern gesehen. Diese Zahl ergibt sich aus einer Kombination der von Nielsen gemessenen linearen Zuschauerzahlen der Episode auf dem Kabelkanal von HBO und den von Warner Bros. Discovery erhobenen Daten über die Streams auf HBO Max in der Nacht.Für HBO gibt es Grund zum Feiern, denn 2,3 Millionen Zuschauer bedeuten eine Verbesserung um 33 Prozent gegenüber dem bisherigen Höchstwert der Serie, als das Finale der dritten Staffel im Dezember 2021 1,7 Millionen Zuschauer erreichte. Und im Vergleich zur ersten Folge von Runde drei erreichte Staffel vier 62 Prozent mehr Zuschauer. WBD berichtet außerdem, dass die Fans die ersten drei Staffeln von «Succession» im Vorfeld von Staffel vier in großer Zahl erneut angeschaut haben: Die Streaming-Zuschauerzahl der Serie war in der letzten Woche viermal so hoch wie in der Woche davor. Darüber hinaus hat Staffel drei jetzt im Durchschnitt 7,2 Millionen Zuschauer pro Folge auf allen Plattformen.In der vierten und letzten Staffel versuchen Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) und Shiv Roy (Sarah Snook), die Macht über ihren Vater Logan (Brian Cox) zu erlangen, der im Finale der dritten Staffel versucht hat, das Familienunternehmen unter ihnen zu verkaufen.