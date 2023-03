«Star Trek: Strange New Worlds» geht weiter

US-Fernsehen

Außerdem dürfen die animierten Freunde bei «Lower Decks» weitermachen.

wurde für eine dritte Staffel verlängert, währendbei Paramount+ mit Staffel fünf fortgesetzt werden soll. Die neuen Staffeln beider Serien werden aus jeweils zehn Episoden bestehen. Außerdem werden sowohl Staffel zwei von «Strange New Worlds» als auch Staffel vier von «Lower Decks» in diesem Sommer Premiere haben.Die zweite Staffel von «Strange New Worlds» startet am 15. Juni auf Paramount+ in den USA, Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich. Danach sind wöchentlich neue Episoden verfügbar. «Lower Decks» wird im Spätsommer zurückkehren, ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.Schließlich wird Staffel zwei der Nickelodeon-Zeichentrickserie «Star Trek: Prodigy» im kommenden Winter ausgestrahlt. Staffel eins der Serie startete ursprünglich Ende 2021, die zweite Hälfte der Staffel wird Ende 2022 ausgestrahlt.Es wurde bereits angekündigt, dass «Strange New Worlds» und «Lower Decks» in ihren kommenden Staffeln aufeinandertreffen werden. Die Episode wird während der zweiten Staffel von Live-Action-Serie ausgestrahlt und wird sowohl Live-Action als auch Animation beinhalten. Die Animationsstars Tawny Newsome und Jack Quaid werden in der Episode auftreten. Jonathan Frakes führte bei der Folge Regie.