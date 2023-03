«Darüber staunt die Welt» funktioniert beim Gesamtpublikum

Quotennews

Mitten in der Fernsehsaison packt ProSieben wieder eine Clipshow aus. Bully brachte Klaas Heufer-Umlauf keine guten Quoten mit.

0,97 Millionen Fernsehzuschauer haben am Dienstagabend um 20.15 Uhr wohl nicht schlecht gestaunt, als sie zu ProSieben zappten und eine weitere Clipshow ansehen konnten. Dieses Mal hieß die Sendungund hielt „die witzigsten Urlaubsdesaster“ bereit. Gute 3,7 Prozent der Zuschauer konnten sehen, wie Beauty-Queens an einem Traumstrand von hungrigen Wildschweinen genervt wurden. Das sorgte aber nur für 0,34 Millionen junge Zuschauer, die einen Marktanteil von schwachen 5,7 Prozent brachten.Bei Klaas Heufer-Umlauf war um 22.35 Uhr Michael Bully Herbig zu Gast, der 0,33 Millionen Menschen unterhielt. Die Florida-TV-Produktion sicherte sich 2,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen fuhr man 0,19 Millionen Zuschauer ein.brachte ProSieben einen Zielgruppen-Marktanteil von miesen 3,4 Prozent.Gegen 23.30 Uhr wiederholten die Programmplaner bereits zum zweiten Mal. Damit war die Ausgabe vom vergangenen Mittwoch insgesamt drei Mal vor Mitternacht zu sehen. Die dritte Ausstrahlung lockte 0,19 Millionen Zuschauer an, sodass man auf 2,3 Prozent Marktanteil kam. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung zeigte an, dass 0,06 Millionen junge Menschen dabei waren, die für 3,4 Prozent Marktanteil sorgten.