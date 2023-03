«Juan Carlos»: Sky findet Starttermin für vierteilige Doku-Serie

TV-News

In vier Teilen erzählt Sky über den Aufstieg und Fall des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos I. Zu Wort kommt auch dessen Affäre Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

1975 kam er an die Macht und revolutionierte das Land. Juan Carlos I. führte Spanien aus der Franco-Diktatur, eine faschistische Diktatur, die sich nach dem spanischen Bürgerkrieg 1939 etablierte, in die parlamentarische Monarchie und genoss das Vertrauen der Bürger. Jedoch wurden gegen ihn drei Ermittlungen eingeleitet, unter anderem wegen Korruption und Veruntreuung. Corinna zu Sayn-Wittgenstein, seiner Affäre, die bei einer Jagdsafari in Botswana aufflog, soll er 65 Millionen Euro überwiesen haben, was zu Sayn-Wittgensteins Anwalt bestätigte. 2014 dankte er schließlich ab, unter einem Vorwand, dass das Volk einen jüngeren König brauche, und übergab das Amt seinem Sohn Felipe VI. Die Flucht ins Exil nach Abu Dhabi im Jahr 2020, aufgrund der Vorwürfe gegen ihn, zeugt davon, dass die Erklärung gegenüber seiner Abdankung wohl nur ein Vorwand war.Mit dem Leben des spanischen Monarchs beschäftigt sich die vierteilige Sky-Doku-Serie, die der Pay-TV-Sender ab dem 21. Mai ausstrahlen wird. Ihre Weltpremiere feiert sie bereits im April im Wettbewerb des Canneseries Festivals. In exklusiven Interviews zu Wort kommen die ehemalige Geliebte des Königs, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sowie enge Freunde, Vertraute und Unterstützer von Juan Carlos I., genau wie ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Palastinsider und Enthüllungsjournalisten, die ihr Wissen über diesen bemerkenswerten Abschnitt der jüngeren spanischen Geschichte teilen.Im Auftrag von Sky Studios produzierte die gebrueder beetz filproduktion, Christian Beetz fungierte als Produzent. Regie führten Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler, die Autoren sind neben Beetz Pedro Barbadillo und Anne von Petersdorff. Executive Producer bei Sky Deutschland sind Christian Asanger und Felix Kempter, für Sky Studios war Barnaby Shingleton tätig.„Als wir anfingen, die investigative Serie um den spanischen König Juan Carlos I. zu produzieren, waren uns die Ausmaße der politischen Dimensionen nicht bewusst. Erst Stück für Stück entblätterte sich ein Geflecht aus Intrigen, Gier und Machtspielen, welches bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht und von dem spanischen Geheimdienst CNI bis heute geschützt wird. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte, die wir ohne Furcht und Gefälligkeit zu erzählen versuchen“, erklärt Christian Beetz.„Diese Doku-Serie über Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs wird sicherlich eines der brisantesten Projekte des Jahres auf dem internationalen Markt werden“, verspricht Christian Asanger und führt aus: „Sie beinhaltet alles, was ein Sky Original ausmacht: Mit Corinna zu Sayn-Wittgenstein eine Protagonistin, die einen exklusiven Einblick in eine bislang verschlossene Welt liefert, dazu investigative Recherchen und weltweite Drehs auf High-End-Niveau, sowie mit gebrueder beetz filmproduktion einen Produktionspartner, der zu den renommiertesten der internationalen Dokumentarfilm-Branche zählt. Wir freuen uns sehr, mit «Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat» am diesjährigen Wettbewerb des Canneseries Festival teilzunehmen.“