Zwei Freundschaftsspiele: Nationalmannschaft verliert, RTL jubelt

Quotennews

Sowohl RTL als auch ProSieben Maxx strahlten am Dienstag wieder Partien der Nationalmannschaften aus.

König Fußball war bereits um 17.30 Uhr im Programm von ProSieben Maxx vertreten. Dieses Mal stand das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft (U21-Männer) an, deren Cheftrainer Antonio Di Salvo ist. Der amtierende Europameister fuhr zur Partie gegen Rumänien nach Sibiu. 0,22 sowie 0,21 Millionen Menschen verfolgten das Match, das 0:0 endete. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde mit 1,3 und 0,9 Millionen beziffert, bei den jungen Menschen standen 2,9 sowie 1,3 Prozent auf der Uhr. 0,07 sowie 0,05 Millionen Werberelevante saßen vor dem Fernseher.Bei RTL kickte die Nationalmannschaft unter der Führung von Hansi Flick. Der Weltmeister von 2014 hatte Belgien geladen. Die erste Halbzeit, die von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentiert wurde, erreichte 6,50 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 23,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen fuhr man 1,98 Millionen ein, der Marktanteil wurde mit 31,2 Prozent beziffert. Die zweiten 45 Minuten holten sich 7,39 Millionen und 31,3 Prozent, 2,04 Millionen 14- bis 49-Jährigen sahen die 2:3-Niederlage. Der Marktanteil lag bei 36,1 Prozent.80 Minuten Highlights bot RTL seinen Fernsehzuschauern an. Das nahmen im Durchschnitt 2,00 Millionen Fernsehzuschauer an, zwischen 22.40 und 00.00 Uhr wurden 15,1 Prozent Marktanteil gemessen. Die Fernsehsendung, die aus dem Stadion kam, verbuchte 0,51 Millionen junge Menschen und führte zu 17,3 Prozent.