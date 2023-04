Trevor Noah wird zu Michael Herbig

International

Der Comedian wird die südafrikanische Version von «LOL» moderieren.

Amazon Prime Video hat sein erstes südafrikanisches Original,, eine von Trevor Noah moderierte Comedy-Serie ohne Drehbuch, vorgestellt. In der sechsteiligen Serie, die Anfang 2024 starten wird, lässt Noah zehn berühmte südafrikanische Komiker und Entertainer gegeneinander antreten, um zu sehen, wer ein ernstes Gesicht bewahren und gleichzeitig versuchen kann, seine Gegner zum Lachen zu bringen. Sie konkurrieren um einen Hauptpreis von einer Million Rand (über 50.000 Euro), der an eine südafrikanische Wohltätigkeitsorganisation der Wahl des Gewinners geht."Ich freue mich, zurück in meiner Heimat zu sein und das erste südafrikanische Original von Prime Video, «LOL: Last One Laughing» zu moderieren und die Chance zu haben, mit meinem heimischen Publikum in Kontakt zu treten", sagte Noah. "Ich freue mich auch über die Gelegenheit, mit meinen einheimischen Comedy-Stars an einer Show zu arbeiten, die nicht nur unterhält, sondern auch etwas an die südafrikanische Produktions- und Wohltätigkeitsgemeinschaft zurückgibt.""Wir freuen uns sehr, Trevors bedeutsame Rückkehr nach Südafrika als Gastgeber des ersten südafrikanischen Prime Video-Originals «LOL: Last One Laughing», anzukündigen", sagte Ned Mitchell, Head of Africa and Middle East Originals bei Amazon. "Comedy, in all ihren Formen, gehört zu den wertvollsten Schätzen Südafrikas. Zusammen mit einer A-Liste von unglaublichen einheimischen Comedy-Talenten, die für einen großartigen wohltätigen Zweck antreten, demonstrieren Trevor und Prime Video die Tiefe unseres gemeinsamen Bestrebens, zu investieren und das Beste aus Südafrika für das Publikum vor Ort und auf der ganzen Welt hervorzuheben."