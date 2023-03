Doppelter Einsatz für Richter Wetzel: RTL holt «Das Jugendgericht» zurück

TV-News

Ulrich Wetzel wird im April gleich 90 Minuten am Nachmittag beanspruchen, denn er soll «Explosiv Stories» und «RTL Aktuell» am Nachmittag ersetzen.

Nach einer fünfwöchigen Testphase, in der Barbara Salesch imihr Fernseh-Comeback feierte, hievte RTL die ehemalige Sat.1-Richterin ins Nachmittagsprogramm und startete gleichzeitig im Nachlauf. Nun wird die Gerichtshow-Strecke umerweitert. Wie bereits angekündigt, verabschiedet sich RTL damit von der bisherigen Strategie die Zuschauer mit Informationen und Nachrichten um 17:00 Uhr in Form vonundzu versorgen.Die beiden Info-Sendungen werden demnach am Freitag, 21. April, letztmals im Programm zu sehen sein. Ab Montag, 24. April, übernimmt Ulrich Wetzel mit seinem Jugendgericht den ersten Teil der 17-Uhr-Stunde, ehewie gewohnt um 17:30 Uhr folgt. In der neuen Gerichtsshow verhandelt Richter Wetzel mit einem neuen Team aus Staatsanwälten und Verteidigern lebensnahe und emotionale Strafrechtsfälle von Jugendlichen und Heranwachsenden zwischen 14 bis 21 Jahren. Angesichts der jüngsten Vorkommnisse in Freudenberg und Ansbach scheint dieses Thema relevanter denn je. Bei RTL geht es aber weniger um Mord als um Diebstahl, Körperverletzung oder Sachbeschädigung.So kämpft unter anderem Benita Brückner als Staatsanwältin leidenschaftlich für Gerechtigkeit. Strafverteidiger wie der bekannte Anwalt Christopher Posch, Manon Heindorf oder Jörn-Jacob Guthold setzen sich mit vollem Engagement für ihre jungen Mandanten ein und scheuen keinen Schlagabtausch, wie der Sender verspricht. Produziert wird «Ulrich Wetzel – Das Jugendgericht» von Constantin Entertainment.„Ich freue mich, auf Grund meiner beruflichen Erfahrung sehr, durch das neue RTL-Format den Zuschauern meine Erfahrungen auch aus diesem Bereich vermitteln zu können. Während das Erwachsenenstrafrecht überwiegend Sanktionscharakter hat, ist es Aufgabe eines Jugendrichters, auf die Jugendlichen und Heranwachsenden erzieherisch einzuwirken“, erklärt Ulrich Wetzel, der zwischen 2008 und 2011 als Jugendrichter und Jugendschöffenrichter am Amtsgericht Friedberg tätig war.