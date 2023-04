Jeremy Renner kommt zu «Rennervations»

US-Fernsehen

Das ist sein erster größerer Auftritt seit seinem Unfall am Neujahrstag.

Jeremy Renner wird bei der-Weltpremiere, die am 11. April im Regency Village Theater in Los Angeles stattfinden wird, dabei sein. Die Veranstaltung wird Renners erster Pressetermin seit dem Unfall mit dem Schneepflug am 1. Januar sein, bei dem er wegen eines stumpfen Brusttraumas und orthopädischer Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bei dem Versuch, seinem Neffen in der Nähe seines Hauses am Lake Tahoe aus dem Schnee zu helfen, wurde Renner von seinem Sno-Cat überrollt, der über 14.000 Pfund wiegt.Alle vier Episoden von «Rennervations», der neuen Fahrzeugrenovierungsshow des Schauspielers, werden ab dem 12. April auf Disney+ ausgestrahlt. "Ich bin seit vielen Jahren auf dieser Reise und habe in meiner Gemeinde angefangen, indem ich Fahrzeuge für Menschen in Not gebaut habe", sagte Renner über die Serie."Aber vor ein paar Jahren dachte ich: 'Wie kann ich das erweitern und eine größere Wirkung auf eine ganze Gemeinschaft erzielen? Und das ist es, was diese Serie tut. Das ist eine meiner größten Leidenschaften und eine treibende Kraft bei meiner Genesung, und ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sie sieht“, so der Darsteller weiter.