3 Quotengeheimnisse

Herbert Grönemeyer bei «aspekte», eine Schlaganfallpatientin bei «Life» und Kolonialismus bei «Druckfrisch». Am Wochenende war viel los.

Katty Salié sprach mit dem Sänger Herbert Grönemeyer am Freitagabend nicht nur über sein neues Album, sondern sprach sich für mehr Verantwortung der Reichen auf der Welt aus. Wolfgang M. Schmitt widmete sich dazu noch dem Thema von Filmen wie «The Menu». Nur 0,85 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei, der Marktanteil lag bei bescheidenen 6,7 Prozent. Immerhin blieben nach dem «ZDF Magazin Royale» 0,29 Millionen junge Menschen dran, sodass man auf 9,3 Prozent Marktanteil kam.Der Fernsehsender RTL ging am Samstagvorabend der Frage nach unbenutzten Geräten nach. Annika Begiebing zeigte im dem 70-mintügen Magazin auch, wie immer mehr junge Frauen an einem Schlaganfall leiden. 1,33 Millionen Menschen verfolgten das Magazin, das um 19.05 Uhr lief und auf 6,4 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen saßen 0,32 Millionen vor dem Fernsehgerät und verhalfen dem Sender zu mäßigen 8,9 Prozent.Am Donnerstagabend beschäftigt sich Denis Scheck unter anderem mit Clemens J. Setz und dessen Roman „Monde vor der Landung“ und empfahl das Buch „Babel“ über Kolonialismus, Rassismus und Klassismus. Die Vorstellung des Werkes von Rebecca F. Kuang sahen am Sonntag um 23.35 Uhr nur 0,56 Millionen Fernsehzuschauer, Das Erste kam auf enttäuschende fünf Prozent Marktanteil. Unter den Zuschauern befanden sich 60.000 14- bis 49-Jährige, die zu 2,6 Prozent Marktanteil führten.