Tess geht zum Fitness-Studio

Soap-Check

Weil die junge Frau sich bei «Köln 50667» mit ihrem Arbeitgeber verstritten hatte, bekommt sie eine Chance in der Mucki-Bude. Dort trifft sie auch öfters Johnny.

«Rote Rosen» (Di – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Di – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Di – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Di – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Di – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Di – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Di – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Di – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Zu Silkes Überraschung lässt Amelie sich breitschlagen, ihre Sozialstunden für einen kranken kleinen Jungen zu verlängern. Jorik zieht sie damit auf, dass sie doch ein gutes Herz hat. Das bekommt Amelie in den falschen Hals und beendet die Affäre rigoros. Ralf ist dankbar, dass Carla sich rührend um Justitia gekümmert hat, und will ihr eine Freude machen. Sein Geschenk kommt gut an - ein Bildband über Wildpferde und ein Ausflug zu den Dülmener Wildpferden. Carlas Widerstand gegen Ralf bröckelt. Marvin bestärkt Charlotte darin, ihren Traum wahrzumachen und sich auch auf der Modeschule in London zu bewerben. Tina ist bedient, als neben Ben auch noch Louis krank wird, doch Malte und Anette bieten jeder spontan Hilfe an. Tina freut sich, ist aber auch leicht irritiert von der vielen Hilfe. Durchschaut Tina ihr schlechtes Gewissen?Eleni muss getroffen erkennen, dass Alexandra nicht von ihrem Rachefeldzug abzubringen ist. Leander versucht, seine eigenen Sorgen zurückzustellen und für sie da zu sein, doch über ihm braut sich bereits ein Unwetter zusammen. Als die beiden an ihrem Findling aufeinandertreffen, versichern sie sich gegenseitig ihrer Liebe und versprechen sich, dass sie sich durch nichts und niemanden auseinanderbringen lassen werden. Valentina hat das Bedürfnis, für alle Patienten da zu sein und reibt sich zunehmend im Krankenhaus auf. Doch von der Stationsleitung häufen sich die Beschwerden, dass Valentina nicht rechtzeitig mit ihrer Arbeit fertig wird, da sie sich zu viel Zeit für die einzelnen Patienten nimmt. Als Michael ihr klar macht, dass sie mehr Abstand zu ihren Patienten halten muss, gesteht Valentina Robert unter Tränen, dass sie sich der Arbeit im Krankenhaus nicht mehr gewachsen fühlt. Erik reagiert geistesgegenwärtig, als Gerry ihn zu enttarnen droht, und hofft nun angespannt, dessen Verdacht zerstreut zu haben. Tatsächlich scheint ihm das zunächst gelungen zu sein, da Shirin Gerrys Zweifel nicht teilt. Doch Gerry kennt seinen besten Freund ein wenig zu gut, um sich so einfach täuschen zu lassen …Während Katharina sich vor dem Ergebnis des Vaterschaftstests fürchtet, organisiert Stadlbauer ein Willkommensfest für den kleinen Lenz - ausgerechnet im Brunnerwirt! Mike sucht mit Annalena einen Weg, wie sie Metzgerei und Werkstatt in Rosenheim unter einen Hut bringen können. Liegt die Lösung in der goldenen Mitte?David erfährt, dass Tobias Jessica bestochen hat. Er nutzt sein Wissen, um einen weiteren Keil zwischen Vivien und Tobias zu treiben. Obwohl sie es nicht zugibt, leidet Cecilia unter Chris' Verschwinden. Als sie ihre Wut kanalisieren muss, ist Jenny ein willkommenes Opfer. Als Stella überhaupt nicht weiß, wie sie mit Jakobs Liebesgeständnis umgehen soll, ist es ausgerechnet Paco, der zwischen den beiden vermittelt.Maximilian muss hilflos mit ansehen, wie der langersehnte Traum von ihm und Nathalie zerplatzt. Leyla fühlt sich ausgebremst, als Luca ihr eine vereinfachte Choreografie aufdrücken will. In ihr wächst der Widerstand. Doch sie muss Luca von ihrem Konzept überzeugen. Kim jongliert tapfer mit den verschiedenen Anforderungen als Mutter von Nils, als Partnerin von Ben und als Designerin. Wird sie alles unter einen Hut bringen können?Tuner nimmt Abstand von seinem Vorhaben, in der Hoffnung, dass Jessica ihm endlich reinen Wein einschenkt. Stattdessen pumpt Jessica ihn jedoch erneut um Geld an, als Carlos sie unter Druck setzt. Die Follower von Moritz machen sich über seine Fotos lustig. Zornig geigt Moritz Johanna die Meinung und auch Luis findet ihre Aktion ziemlich uncool. Johanna nimm in Kenntnis, dass sie sich ein Eigentor geschossen hat.Tess hat sich mit ihrem Chef im Hostel überworfen und sucht jetzt einen neuen Job. Dank Johnny bekommt sie die Chance, im Fitnessstudio zu arbeiten. Tess könnte kaum glücklicher sein. Sie hat die Möglichkeit, Kohle zu verdienen und außerdem noch viel mehr Zeit mit Johnny zu verbringen. Und den findet sie wirklich sexy. Jackpot! Tatsächlich wird Tess nicht enttäuscht. Johnny setzt sich auf der Arbeit für sie ein und schafft es sogar, George davon zu überzeugen, dass sie am Abend mit auf die Piste kommen darf. Auf der Party läuft ebenfalls zunächst alles nach Plan. Doch dann nimmt der Abend für Tess eine unschöne Wendung.Paula macht sich große Sorgen um Sami. Der scheint zunehmend deprimiert, seit er für Paula mit seiner Familie gebrochen hat. Auf Ricks Rat hin fasst Paula den Entschluss, gemeinsam mit Sami etwas Lustiges zu unternehmen. Beim Bowling will sie ihren Liebsten auf andere Gedanken bringen. Dort treffen die beiden allerdings durch Zufall auf Samis Bruder Cem und seinen Kumpel Maxim. Paula befürchtet schon, dass ihr Plan nun nach hinten losgeht und es zwischen den Brüdern zum Konflikt kommt. Doch entgegen ihrer Sorge beschließen alle Beteiligten, für heute das Kriegsbeil zu begraben und einfach mal zusammen Spaß zu haben. Die Rechnung geht tatsächlich auf und die Vier lassen den witzigen Tag im Möllers ausklingen. Als Maxim Paula dann auch noch versichert, dass er Sami noch nie so glücklich mit einer Frau gesehen hat, schöpft sie Hoffnung, dass doch noch alles gut werden kann.