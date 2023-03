Matthew Macfadyen macht bei «Deadpool 3» mit

US-Fernsehen

In der dritten Auflage bekommen die Zuschauer den «Succession»-Star zu sehen.

Die großen Bösewichte des Marvel Cinematic Universe sollten für den Mann, der die Familie Roy fast vier Staffeln lang überlebt hat, ein Kinderspiel sein, denn «Succession»-Star Matthew Macfadyen wurde für die Rolle inverpflichtet.Die Ryan-Reynolds-Franchise wird Macfadyen, der den Fan-Liebling Tom Wambsgans in der HBO-Serie spielt, in einer neuen Fortsetzung willkommen heißen, die auch Hugh Jackmans geliebten X-Men-Charakter Wolverine wiederbeleben wird. Shawn Levy kehrt als Regisseur zurück, und Rhett Reese und Paul Wernick werden das Drehbuch schreiben. Dies wird das erste «Deadpool»-Projekt sein, seit das geistige Eigentum durch die Übernahme von 20th Century Fox an Disney überging. Alle beteiligten Kreativen betonen, dass der Film seine extreme Gewalttätigkeit und seinen schlüpfrigen Ton beibehalten und ein hartes R-Rating haben wird."Es macht so viel Spaß, jeden Tag zu lachen. Es ist so köstlich, diese Szenen zu hören und zu schreiben und zu erfinden, in denen die Leute einfach nur unflätig reden. Die Gewalt ist knallhart und es ist ein echter «Deadpool»-Film", sagte Levy letztes Jahr.