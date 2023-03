«Das Geheimnis des Koi»: ARD plant fünften «Allmen»-Film

TV-News

Die Dreharbeiten für die fünfte Ausgabe der Krimireihe Heino Ferch und Samuel Finzl werden heute beendet.

Zuletzt verfolgten «Allmen und das Geheimnis der Erotik», der vierte Teil der-Krimireihe fast fünf Millionen Zuschauer, mit Marktanteilen von 15,2 Prozent bei allen und 9,0 Prozent bei den Jüngeren war der Film mit Heino Ferch und Samuel Finzi bei Jung und Alt beliebt. Die gesamte Reihe basiert auf Romanvorlage von Bestseller-Autor Martin Suter. Nun produziert die UFA Fiction den fünften Teil unter dem Arbeitstitel, dessen Dreharbeiten am heutigen Mittwoch auf Teneriffa enden sollen.Zum Inhalt: Johann Friedrich von Allmen (Heino Ferch), selbst ernannter Detektiv und Spezialist für gestohlene Kunstwerke, vor allem aber Schweizer Lebemann, fliegt zu seiner schwerreichen Freundin Jojo (Andrea Osvárt) nach Teneriffa. Doch statt des geplanten Liebesurlaubs stolpert er schon kurz nach der Ankunft in seinen nächsten Fall. Diesmal allerdings nicht ganz freiwillig, denn er wird von dem berüchtigten Filmproduzenten Steve Garrett (Uwe Kockisch) erpresst, nach dessen verschwundenen und Millionen teuren Koi zu fahnden. Kein leichtes Unterfangen für Allmen und dessen treuen Diener Carlos (Samuel Finzi): Schon bald sehen sie sich mit einem Mord und weiteren Erpressungen konfrontiert und dann ist da ja auch noch Jojo, die eigentlich von den Ermittlungen nichts mitbekommen sollte und plötzlich mehr involviert ist als es Allmen lieb ist.Neben Heino Ferch, Samuel Finzi, Uwe Kockisch und Andrea Osvárt stehen in weiteren Rollen Isabella Parkinson, Falilou Seck, Edita Malovcic, Michaela Rosen und Jörg Witte vor der Kamera. Die Regie des Filmes übernimmt Sinje Köhler, das Drehbuch stammt erneut von Martin Rauhaus. Sinah Swyter ist die Produzentin, während der Film- und Videovertrieb SunnysideUp Canaris SLU als Service Produzent auf Teneriffa fungiert. Die Redaktion der ARD Degeto verantwortet Birgit Titze und Christoph Pellander. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.