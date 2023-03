Neue Hauptdarsteller bei «Apples Never Fall»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie von Peacock begrüßt Jeanine Serralles und Dylan Thuraisingham.

Die Peacock-Serienadaption des Romansvon Liane Moriarty hat ihre letzten beiden Stammschauspieler gefunden. Das US-Fachblatt „Variety“ hat berichtet, dass Jeanine Serralles und Dylan Thuraisingham zur Serie gestoßen sind. Sie werden neben den bereits angekündigten Darstellern Annette Bening, Sam Neill, Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles und Georgia Flood spielen.Serralles («Hightown») wird die Rolle der Detective Elena Camacho spielen. In der offiziellen Charakterbeschreibung heißt es: "Als Joy Delaney (Bening) verschwindet, übernimmt Detective Elena Camacho die Leitung des Falles. Aber sie wird schnell frustriert – und misstrauisch – als Joys eigene Familie ihre Ermittlungen behindert. Ihre Suche nach Antworten führt sie immer tiefer in ihre eigenen Kämpfe, die Anforderungen der Mutterschaft und ihres Jobs unter einen Hut zu bringen.Thuraisingham («Young Rock») wird die Rolle des Detective Ethan Remy spielen. In der Beschreibung heißt es: "Detective Ethan Remy ist ein treuer Partner seiner Mentorin, Detective Elena Camacho. Sie mögen sich nicht einig sein, was genau mit Joy Delaney passiert ist, aber sie wissen beide, dass ihnen niemand die Wahrheit sagt."Die Serie wird in Australien gedreht und durch das Location Incentive Programm der australischen Regierung unterstützt. Die Regierung von Queensland unterstützt «Apples Never Fall» durch die "Production Attraction Strategy" von Screen Queensland. Neben Los Angeles hat Comcast auch eine Produktionsfirma in London.