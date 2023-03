«Neue MLB-Saison»: Sport1 begleitet die Baseball-Liga umfangreich

TV-News

Zum Opening Day am Donnerstag wird das Duell zwischen dem Rekordchampion New York Yankees und den San Francisco Giants auf Sport1+ und Sport1 Extra übertragen.

Am heutigen Donnerstag beginnt die neue Spielzeit in der Major League Baseball, der US-amerikanischen Baseball-Profiliga. Sport1 wird die neue Spielzeit erneut begleiten und zeigt insgesamt 15 Livespiele im Free-TV, auf Sport1+ sollen mindestens 100 Livespiele und mindestens 400 Partien auf Sport1 Extra übertragen werden. Los geht es am Opening Day mit der Partie New York Yankees gegen San Francisco Giants auf Sport1+ ab 19:00 Uhr. Andreas Theis kommentiert das Spiel gemeinsam mit Experte Matthias Ondracek.Die Free-TV Übertragungen beginnen ab dem 28. Mai mit der Begegnung zwischen Los Angeles Angels und Miami Malins. Zwei Partien der World Series, das Home Run Derby am 10. Juli und das All-Star Game am 11. Juli werden zusätzlich zu den 15 Partien der Regular Season übertragen.In der neuen Spielzeit soll eine Regelanpassung für ein schnelleres und actionreicheres Spiel sorgen. Beispiel dafür ist die sogenannte „Pitch Clock“, eine Zeituhr, die verwendet wird, um sicherzustellen, dass ein Pitcher den Ball innerhalb einer bestimmten Zeit werfen muss. „Erste Vorzeichen konnten die Fans während der Saisonvorbereitung erkennen, als die durchschnittliche Spieldauer um eine knappe halbe Stunde reduziert wurde. Allein deswegen verspricht die bevorstehende MLB-Saison eine besondere zu werden“, erklärt Sport1-Experte Matthias Onadracek.