Jasmin Shakeri moderiert Deutschen Filmpreis 2023

Der Deutsche Filmpreis wird erstmals live in der ZDFmediathek gestreamt. Am 12. Mai folgt auch ein Zusammenschnitt im ZDF-Hauptprogramm.

Am 12. Mai wird in Berlin, nach acht Jahren auf dem Gelände der Messe Berlin nun wieder in der Stadt im Theater am Potsdamer Platz, der Deutsche Filmpreis 2023 verliehen. Die größten Hoffnungen darf sich der vierfache Oscar-Gewinnermachen, der insgesamt zwölf Mal nominiert ist ( Hier gibt es alle Nominierungen im Überblick ). Die Gala wird in diesem Jahr erstmals in voller Länge live gestreamt. Ab 19:00 Uhr wird die Veranstaltung in der ZDFmediathek übertragen, das ZDF-Hauptprogramm strahlt die Gala um 23:30 Uhr aus. Zu sehen gibt es neben den nominierten Schauspielern und Regisseuren auch Jasmin Shakeri («Einfach mal was Schönes», «Deadlines»), denn sie wird den Deutschen Filmpreis 2023 moderieren.„Wir leben in Zeiten, in denen einem die Muse für die Künste durchaus auch abhanden kommen könnte. Umso mehr ist es mir ein Anliegen, Freunde und Kolleg:innen an diesem Abend für ihre Filme zu feiern. Wir dürfen uns ruhig angewöhnen, unsere Leistungen zu zelebrieren. ‚Empowerment‘ soll keine Floskel sein. Dieser Abend gehört den Nominierten und daran wird auch mein Stottern und Stolpern nichts ändern! Ich freu mich sehr auf Euch!“, so Shakeri über ihre Aufgabe.Für die passende Mischung aus Dynamik, Takt und Rhythmus sorgen die beiden Kreativen, die als Künstlerische Leiter hinter dem Konzept der diesjährigen Show stecken: Regisseurin, Autorin und Produzentin Katja von Garnier («Bandits», «Fly») und Vartan Bassil, Gründer und Künstlerischer Leiter von „Flying Steps“.„Gemeinsam wollen wir den Filmpreis neu denken, und in diesen turbulenten Zeiten das starke Erzählkino des letzten Jahres durch einen inspirierenden und unterhaltsamen Abend mit viel Bewegung zelebrieren“, erklärt Regisseurin Katja von Garnier. Bassil fügt an: „Wer sagt schon ‚Nein‘ zu einer Chance, so einen bedeutenden Abend zu gestalten und etwas wirklich Spannendes zu schaffen? Ich bin bereit, mich auf diese Herausforderung einzulassen und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Katja etwas Neues und Aufregendes zu kreieren. Wir werden hart arbeiten, aber ich bin sicher, dass wir auf dem Weg dorthin auch viel zu lachen haben. Und am Ende werden wir hoffentlich den Zuschauer:innen ein unvergessliches Erlebnis bereitet haben.“