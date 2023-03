Chanel West Coast verlässt Show nach 30 Staffeln

US-Fernsehen

Die Moderatorin hat einen neuen Vertrag mit Paramount abgeschlossen.

Chanel West Coast, die die MTV-Clipshow «Ridiculousness» seit 2011 zusammen mit ihrem Schöpfer Rob Dyrdek und Co-Moderator Sterling "Steelo" Brim moderiert hat, verlässt die Clipshow nach zwölf Jahren. Die Künstlerin hat einen Vertrag mit Paramount Media Networks unterschrieben, in dessen Rahmen sie ihre eigene Serie produzieren, gestalten und spielen wird. Außerdem wird die TV-Persönlichkeit (mit bürgerlichem Namen Chelsea Chanel Dudley) im Rahmen der MTV Entertainment Studios Projekte mit und ohne Drehbuch entwickeln."Nachdem ich jahrelang ein Teil der «Ridiculousness»-Familie war, bin ich traurig, mich von der Show zu verabschieden, aber sehr aufgeregt, mein nächstes großes Projekt mit MTVE/Paramount anzukündigen", sagte sie in einer Erklärung gegenüber ‚Variety‘. "Es ist Zeit für mich, die rote Couch zu verlassen und in die Rolle der ausführenden Produzentin zu schlüpfen. Meine Leidenschaft war es schon immer, etwas zu kreieren, sei es Musik, Kleidung oder Film und Fernsehen. Ich habe vor, einige meiner wildesten Ideen und Träume durch erstaunliche Film- und Fernsehprojekte zum Leben zu erwecken, meine Teams aufzubauen und mit anderen Kreativen zusammenzuarbeiten, die den Weg auf der Leinwand ebnen. Ich freue mich auch sehr darauf, dass die Welt mich jenseits des 'Lachens' sieht und einmal mein wahres Ich kennenlernt."Als Plattenkünstlerin hat sie im Laufe der Jahre viele Singles und Mixtapes veröffentlicht und mit Snoop Dogg, French Montana, Ty Dolla $ign, Robin Thicke und YG zusammengearbeitet. Ihr Debütalbum "America's Sweetheart" veröffentlichte sie im Jahr 2020. Im selben Jahr brachte sie ihre Merchandise-Linie für Straßen- und Freizeitkleidung, LOL Cartel, und im darauffolgenden Jahr eine Bademodenlinie heraus.