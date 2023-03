Jessica Chastain macht bei Apple-Serie mit

US-Fernsehen

Der Star aus «George and Tammy» hat ein neues Projekt.

Jessica Chastain wird die Hauptrolle in der acht Episoden umfassenden limitierten Seriebei Apple übernehmen, wie ‚Variety‘ berichtet. Die Serie ist inspiriert von einer wahren Geschichte, die im August 2019 in der ‚Cosmopolitan‘ veröffentlicht wurde. Genaue Details zur Handlung der Serie werden noch geheim gehalten, aber der Cosmopolitan-Artikel erzählt die Geschichte einer realen Frau, die als "The Savant" bekannt geworden ist, während sie online Hassgruppen infiltriert, um groß angelegte öffentliche Angriffe zu verhindern.Die Serie wird von Fifth Season und Anonymous Content produziert. Melissa James Gibson («Anatomy of a Scandal», «The Americans») wird im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit Fifth Season als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren. Matthew Heineman («A Private War», «Retrograde») wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Chastain wird neben der Hauptrolle über Freckle Films auch die Produktion übernehmen.Kelly Carmichael von Freckle Films ist ebenfalls ausführende Produzentin, zusammen mit Jessica Giles, Chefredakteurin von ‚Cosmopolitan‘. Brian Madden, Senior VP of Development bei Hearst Magazines, wird produzieren. Andrea Stanley, Autorin des ursprünglichen ‚Cosmopolitan‘-Features, wird beratend tätig sein.