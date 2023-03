Sido beendet «WSMDS» konstant gut

Quotennews

Nach sechs neuen Folgen «Wer stiehlt mir die Show?» ist das ProSieben- und Winterscheidt-Spektakel vorerst vorbei. Mit Sido als Moderator gingen die TV-Zahlen nach oben!

Ganze sechs Wochen begeisterte die Winterscheidt-Showam umkämpften Sonntagabend in der Primetime. Zwar dürften Gesamtreichweiten von 1,52 bis 1,88 Millionen Zuschauer wahrlich für keine Rekorde gesorgt haben, doch lag jede der Ausstrahlung bei über einer Million Zielgruppen-Zuschauern und damit den 20 Prozent Marktanteil näher als den zehn Prozent. Doch bevor hier ein Fazit gezogen wird, muss die finale gestrige Folge abgeschlossen werden. Wie liefMit Rapper Sido übernahm in Folge sechs der vierte unterschiedliche Moderator die Show. Erst gewann Wildcard Helena, dann Joko, danach Wildcard Svenrik, erneut Joko und eben zuletzt Sido. Der "andere" Moderator tat dem Format erneut gut. Während bereits bei den Shows von Svenrik und Helena die Quoten nach oben gingen, so sorgte Sido mit 1,88 Millionen Zuschauern im Gesamten für einen neuen Staffel-Rekord. Noch wichtiger an dieser Stelle bleibt die Zielgruppen-Leistung. Mit 1,39 Millionen Werberelevanten waren starke 21,0 Prozent möglich, damit bleibt die Aussage, dass jede Episode im zweistelligen Bereich lag, stehen. Insgesamt kam der ProSieben-Abend auf einen Marktanteil von 7,1 Prozent.Wie schon in der Vorwoche übernahm danach Klaas Heufer-Umlauf mitund der Wiederholung vom Dienstag. Es verweilten ab 23:30 Uhr 0,35 Millionen Zuschauer in Unterföhring, der Marktanteil reduzierte sich damit auf 3,4 Prozent. In der Zielgruppe flachte das Interesse auf 0,23 Millionen ab, hier waren schlussendlich noch 10,4 Prozent möglich.