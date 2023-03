Questlove führt Regie bei der Neuverfilmung von «Aristocats»

US-Fernsehen

Walt Disney Pictures hat eine Neuauflage des Zeichentrickklassikers angekündigt.

Ahmir "Questlove" Thompson, der Oscar-prämierte Regisseur von «Summer of Soul», wird für Disney ein Remake voninszenieren. Ähnlich wie bei «Sonic the Hedgehog» ► oder «Space Jam: A New Legacy» wird die Adaption von «The Aristocats» eine Mischung aus Live-Action und CGI sein.Thompson, der Schlagzeuger von The Roots, ist auch als ausführender Produzent und für die Musik des Films verantwortlich. Wie bereits angekündigt, werden «Peter Rabbit»-Filmemacher Will Gluck und Pixars «Onward»-Autor Keith Bunin das Drehbuch adaptieren. Tarik Trotter, Shawn Gee und Zarah Zohlman werden als ausführende Produzenten fungieren. Gluck produziert über seine Produktionsfirma Olive Bridge zusammen mit Thompsons Two One Five Entertainment.Der 1970 erschienene Klassiker handelt von einer Familie verwöhnter Katzen – Mutter Duchess und ihre drei Kätzchen Berlioz, Marie und Toulouse –, die in Paris leben und bald ein riesiges Vermögen erben sollen. Doch als der eifersüchtige Butler ihres Besitzers von der Erbschaft erfährt, entführt er die Katzen, die sich mit einer geschmeidigen Straßenkatze zusammentun müssen, um ihren Reichtum zurückzubekommen.