Dritte «White Lotus»-Staffel entsteht in Thailand

US-Fernsehen

Die Produktionen für die dritte Runde laufen zumindest bei der Location-Suche auf Hochtouren.

wird in Thailand gedreht, wie mehrere Quellen, die der Produktion nahestehen, gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“ bestätigten. Da die ersten beiden Staffeln von Mike Whites «The White Lotus» in Four Seasons Resorts auf Hawaii bzw. in Italien gedreht wurden, ist es möglich, dass Staffel drei in einem der vier Hotels des Luxushotelriesen in Thailand stattfinden wird, die sich in Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui und dem Goldenen Dreieck befinden. Die thailändischen Four Seasons-Resorts liegen in der Stadt, auf dem Land, im Dschungel und am Strand, so dass White eine Vielzahl von Schauplätzen zur Verfügung stehen, mit denen er spielen kann, wenn er will."In der ersten Staffel ging es irgendwie um Geld, in der zweiten um Sex", sagte White in einem Clip, der am Ende des Finales von Staffel zwei gezeigt wurde. "Ich denke, dass die dritte Staffel vielleicht ein satirischer und lustiger Blick auf den Tod und die östliche Religion und Spiritualität sein wird. Es fühlt sich so an, als könnte es ein reichhaltiger Wandteppich sein, um eine weitere Runde White Lotus zu drehen."Die Produktion von Staffel drei hat noch nicht begonnen, da White angeblich Zeit in Thailand verbracht hat, um sich nach Drehorten umzusehen. Details zur Besetzung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber da in Staffel zwei vor allem ein neues Ensemble zu sehen war, kann man davon ausgehen, dass es viele neue Gesichter im Asienurlaub geben wird.