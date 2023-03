Welt kompensiert CO2-Fußabdruck

TV-News

Der Nachrichtensender setzt Ende April anlässlich der „Welt Earth Week“ den Themenschwerpunkt auf Nachhaltigkeit und zeigt zahlreiche Dokumentationen.

Am 22. April wird rund um den Globus der 1970 eingeführte Earth Day begangen, anlässlich dieses Datums startet der Nachrichtensender Welt vom 22. bis 28. April die. Welt berichtet über alle Kanäle hinweg zu verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit, der Nachrichtensender zeigt dabei Dokumentationen zu Erneuerbaren Energien, Umweltschutz und Natur. Los geht es mit der Dokuin deutscher Erstausstrahlung. Am 22. April ab 20:05 Uhr geht es um Strategien, die ein nachhaltigeres Leben ermöglichen: Weniger Lebensmittel verschwenden, den Fleischkonsum reduzieren und vor allem Müll vermeiden.Einen Tag später sind die sechsteilige Reportage(15:15 Uhr) über die Energiewende angetrieben von Start-Ups und Ingenieuren,(16:10 Uhr), eine vierteilige Doku über Unterwasser-Filmaufnahmen des Korallendreiecks zwischen dem Pazifik und dem Indischen Ozean, sowie(18:10 Uhr) über die Folgen des Klimawandels aus der Sicht des Weltraums geplant. Um 20:05 Uhr kommt des zur deutschen Erstausstrahlung von, eine achtteilige Doku-Serie, die die Vielfalt der Natur des blauen Planeten erforscht. Alle Sendungen sind nach Ausstrahlung auch in der Welt-Mediathek und auf der Welt-TV-App verfügbar.Zudem berechnet und kompensiert Welt alle direkt und indirekt entstandenen Emissionen, die in dieser Woche kanalübergreifend entstehen. Das umfasst den CO2-Fußabdruck der Zeitungen ‚Die Welt‘ und ‚Welt Am Sonntag‘, dem Supplement ‚Uhren‘, bei welt.de, dem TV-Sender Welt sowie der ‚Better Future Conference‘.