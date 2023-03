Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten den Krimi im ZDF? Knackte «Wer wird Millionär?» einmal mehr die Drei-Millionen-Zuschauer-Marke?

Das ZDF sendete den Krimivor 6,11 Millionen Zuschauern ab drei Jahren – Topwert am Montag – und sicherte sich somit 21,9 Prozent des Gesamtmarktes. Mit 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte man ausbaufähige 6,2 Prozent.undbehielten im Anschluss 3,80 und 1,87 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 15,3 und 13,0 Prozent. Bei den Jüngeren verbesserte sich die Quote auf 7,2 und 7,3 Prozent. Das Erste beendetevor 2,30 Millionen Zuschauern, die vierte Folge sicherte sich Marktanteile von 8,2 Prozent bei allen und 7,2 Prozent bei den Jungen.undkamen im Anschluss auf 2,17 und 1,96 Millionen Interessierte. Der Marktanteil stieg von erneut 8,2 auf 9,6 Prozent. Bei den Jüngeren bewegte man sich bei 7,2 und 8,1 Prozent.ProSieben präsentierte gleich fünf neue- Folgen am Stück. Bis kurz vor 1:00 Uhr lag die durchschnittliche Sehbeteiligung bei 0,67 Millionen, wobei die ersten beiden Folgen mit 0,80 und 0,86 Millionen die meistgesehenen waren. Ab Mitternacht waren noch knapp eine halbe Million dabei. Die Marktanteile in der Zielgruppe verbesserten sich von 6,3 auf 7,0, 7,5 und 8,1 Prozent. Zum Abschluss standen 9,8 Prozent zu Buche.endete mit Staffel-Bestwerten. 1,07 Millionen sorgten für 6,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Ebenfalls top schnitt Kabel Eins mit dem Filmab. Den Tarantino-Klassiker sahen 0,82 Millionen Zuschauer. 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge.Gewinner bei den Privatsendern wurde einmal mehr RTL und. Die Quizshow sahen 3,21 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 13,4 beziehungsweise 13,0 Prozent. Das zwischengeschobenekam um 22:15 Uhr auf 2,35 Millionen und 11,8 Prozent (10,1 Prozent 14-49). VOX war in Flirt-Laune und schickte nachins Rennen. Die Werte brachen jedoch ein. Die Sehbeteiligung sank von 1,13 Millionen auf 0,36 Millionen. In der Zielgruppe standen zunächst tolle 9,7 Prozent zu Buche, «Make My Date» musste sich mit mauen 4,3 Prozent begnügen. RTLZWEI unterhielt mitim Doppelpack 0,88 und 0,97 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe reichte es diesmal für sehr gute 7,0 und 7,1 Prozent.