Bert Habets möchte Joyn in den Mittelpunkt stellen

Wirtschaft

Der neue Chef des Unternehmens stellte am Dienstagvormittag seine Strategie vor.

Mit seiner Ankündigung zur geschärften strategischen Ausrichtung der ProSiebenSat.1 Media SE hinterließ Bert Habets, Vorstandsvorsitzender des Medienunternehmens, zum Teil mehr Fragezeichen als er Antworten liefern konnte. So kündigte das Unternehmen an, dass die Streaming-Plattform Joyn künftig das Zentrum des digitalen Entertainmentauftritts in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist. Gleichzeitig betreibt die österreichische Tochter ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH ein ähnliches Portal mit dem Namen Zappn.Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: „Wir haben bei ProSiebenSat.1 alles, was es braucht, um täglich Millionen von Menschen zu erreichen. Das wollen wir jetzt noch besser in Wachstum übersetzen und vor allem digital noch attraktiver werden. Dafür stellen wir unsere Zuschauer:innen und Nutzer:innen konsequent in den Mittelpunkt, damit sie so viel Zeit wie möglich mit uns und unseren Angeboten verbringen. Mit smarten Werbetechnologien werden wir diese maximierte Sehdauer schließlich gewinnbringend vermarkten. Künftig liegt auch unser Investitionsfokus auf dem Entertainment-Geschäft. Ich bin davon überzeugt, dass wir auf diese Weise unsere Führungsposition im deutschsprachigen Entertainment-Markt stärken und unser mittelfristiges Umsatzwachstumsziel von durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr erreichen.“Auch künftig möchte man bei der Sparte Commerce & Ventures Unternehmen fördern. Aus diesem Grund will man weiterhin in junge Firma investieren. So wird auf bewährte Weise das eigene Inventar zusätzlich monetarisiert. Zugleich konzentriert sich ProSiebenSat.1 darauf, die Mehrheitsbeteiligungen des Konzerns operativ weiterzuentwickeln und setzt mittelfristig die „Best-Owner“-Strategie weiter um. Das bedeutet, dass ProSiebenSat.1 prüft, welche Unternehmen es mit Expertise und Reichweite auf die nächste Entwicklungsstufe heben kann.