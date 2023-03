«First Dates Hotel» beschließt die Staffel standesgemäß

Quotennews

Im Anschluss konnte «Make My Date» das Niveau nicht halten und ging völlig unter. Einen neuen Jahresbestwert verzeichnete «Das perfekte Dinner».

Hinter der VOX-Datingshowliegt eine sehr erfolgreiche Staffel, die am Montagabend mit der achten Folge beschlossen wurde. Die Werte fielen dabei einmal mehr grandios aus. Insgesamt schalteten 1,13 Millionen Zuschauer ein, die dem Sender mit der roten Kugel annehmbare 4,2 Prozent Marktanteil bescherten. In der Zielgruppe entschieden sich 0,58 Millionen für die von Roland Trettl präsentierte Sendung. Der Marktanteil belief sich auf starke 9,7 Prozent. Damit bestätigte «First Dates Hotel» den Wert des Staffelauftakts, der ebenfalls bei 9,7 Prozent lag. Zwischenzeitlich waren sogar bis zu 12,6 Prozent möglich.Im Anschluss testete VOX das Format. Ab 22:21 Uhr blieben für die weitere Flirt-Sendung aber nur 0,36 Millionen Zuschauer dran, darunter 0,16 Millionen Umworbene. Mit Marktanteilen von 2,1 Prozent bei allen und 4,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe verlief der Neustart alles andere als gut.Besser machte seine Sache das Programm am Nachmittag. Um 15:00 Uhr schalteten 0,50 Millionen beirein, in der Zielgruppe sprangen fantastische 9,5 Prozent heraus.undsteigerte die Reichweite auf 0,62 und 0,88 Millionen. Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr bewegte sich die Einschaltquote bei den Umworbenen bei 7,9 und 9,4 Prozent.undbeschlossen die Daytime vor 0,95 und 1,38 Millionen Menschen. Die Quotennadel schwang sich zu 8,1 und atemberaubenden 11,4 Prozent auf. Für «Das perfekte Dinner» bedeutet dies einen neuen Jahresbestwert.