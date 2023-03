Lena Headey macht bei Western-Serie mit

US-Fernsehen

Die frühere «Game of Thrones»-Schauspielerin hat bei der Netflix-Serie unterschrieben.

Lena Headey wird die Hauptrolle in Kurt Sutters kommender Netflix-Seriespielen. Die Westernserie wurde im Oktober 2022 bei dem Streamer bestellt. In der offiziellen Serienbeschreibung heißt es: "Während eine Gruppe von verschiedenen, ausgefallenen Familien im Oregon der 1850er Jahre ihrer manifesten Bestimmung nachgeht, versucht eine korrupte, reiche und mächtige Macht, die ihr Land begehrt, sie zu vertreiben. Diese verlassenen Seelen, die am Rande der Gesellschaft leben, schließen sich zu einer Familie zusammen und schlagen zurück. In diesem blutigen Prozess wird die 'Gerechtigkeit' über die Grenzen des Gesetzes hinaus ausgedehnt."Headey wird Fiona spielen, die als starke, fromme Matriarchin beschrieben wird, die, da sie keine eigenen Kinder bekommen konnte, vier Waisenkinder aufnahm, um ihre eigene Familie zu gründen. Angetrieben von einem höheren Ziel – und einem starken irischen Temperament – übertrumpfen ihr Glaube und die Liebe zu ihrer Familie alles."Netflix hat «The Abandons» eine Zehn-Episoden-Bestellung gegeben. Kurt Sutter hat die Serie entwickelt und wird unter seinem Produktionsbanner SutterInk als Showrunner und Executive Producer fungieren. Emmy Grinwis wird ebenfalls als ausführende Produzentin fungieren. Stephen Surjik wird als Regisseur und ausführender Produzent tätig sein, während Otto Bathurst bei der ersten Folge Regie führen und die Produktion übernehmen wird.