Neuer Tiefpunkt für «Köln 50067»  «Die Geissens» kratzen an der Million

Der Relaunch hat der Reality-Soap aus Köln nicht geholfen – im Gegenteil: So wenige Zuschauer schalteten in diesem Jahr noch nie ein.

Blickt man auf den bisherigen Jahresschnitt der RTLZWEI-Soapergibt sich eine Reichweite von 0,20 Millionen Zuschauern und Marktanteile von 1,0 Prozent bei allen und 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Problem, neben der Tatsache, dass die Werte ohnehin viel zu niedrig sind, ist, dass die Entwicklung nach unten zeigt. Die am wenigsten geschauten Episoden datieren auf den vergangenen Donnerstag und Freitag sowie auf den gestrigen Montag. Es schalteten nur 0,12 Millionen Menschen ein, so wenige wie noch nie.Der Marktanteil lag gerade einmal bei 0,7 Prozent, auch dies bedeutet einen Negativrekord in diesem Jahr. In der Zielgruppe sank das Interesse gegenüber dem Ende der Woche, als nur 60.000 junge Zuschauer gemessen wurden, sogar nochmals. Nur 50.000 Umworbene wurden gezählt, der Marktanteil sank auf 1,5 Prozent. Der Relaunch-Effekt, sofern es ihn überhaupt gegeben hat, ist vollständig verpufft.riss das Ruder am Montag dennoch herum und kam auf 4,7 Prozent in der Zielgruppe. Damit lag man sogar leicht über dem Senderschnitt. Insgesamt verfolgten aber nur 0,34 Millionen die Geschichten aus der Hauptstadt.Mit derlei Problemen müssen sichgewiss nicht herumschlagen. Die Millionärsfamilie kratzte diesmal sogar an der Millionen-Marke und fuhr mit 0,88 und 0,97 Millionen Zuschauern einen neuen Staffelbestwert ein. Der Marktanteil stieg auf 3,1 und 3,7 Prozent. In der Zielgruppe reichte es nicht ganz für einen Topwert. 7,0 und 7,1 Prozent Marktanteil können sich aber dennoch sehen lassen. Die Reichweite belief sich zu Beginn der Primetime auf 0,42 Millionen, ab 21:15 Uhr standen 0,43 Millionen Jüngere zu Buche. Die Geiss’sche Erfolgsgeschichte komplettierten die Töchter mit ihrer eigenen Sendung. Die Zweitverwertung kam ab 22:15 Uhr auf 0,66 Millionen Interessierte und 6,4 Prozent Marktanteil.