«Mary & George»: Sky und AMC geben weitere Rollenbesetzungen bekannt

«Mary & George» ist ein historisches Drama, basierend auf der wahren Geschichte von Mary Villers und ihrem Sohn George, die durch das Verführen, Betrügen und Töten den britischen Königshof eroberten.

Mary Villers einziges Ziel war es, die politische Leiter so hoch wie nur möglich zu erklimmen. Dabei nahm sie keine Rücksicht auf Verluste und involvierte sogar ihren Sohn in diverse Pläne. Unter anderem sollte er seine charismatische Art nutzen, um den amtierenden König James I. zu verführen, um dessen einflussreicher Geliebter zu werden. Trotz ihrer einfachen Herkunft stiegen Mutter und Sohn zu den wohl einflussreichsten Menschen Englands im 16. Jahrhundert auf.Sky und AMC adaptiert diese Geschichte derzeit zu einer achtteiligen Serie, die von Hera Pictures produziert wird. Die Hauptrolle spielt Julianne Moore als Mary Villiers, während Nicholas Galitzine George Villiers verkörpert. Der Bezahlsender nannte nur weitere Cast-Mitglieder. Tony Curran wird als König James I. auftreten. Darüber hinaus sind Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O’Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gethering, Mirren Mack, Riha Mahoney und Simon Russell an Bord.Das Drehbuch adaptierte DC Moore, der sich von dem Sachbuch „The King’s Assassin“ von Benjamin Woolley inspirieren ließ. Moore ist neben Liza Marshall und Oliver Hermanus ausführender Produzent für Hera Pictures. Für Sky Studios ist Sam Hoyle tätig. Hermanus leitet die Serie als Lead Director mit der Unterstützung von Alex Winckler und Florian Cossen. Bisher steht noch kein Veröffentlichungsdatum fest.