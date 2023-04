«Katharina Tempel»-Premiere sehen 5,80 Millionen

Quotennews

Damit sank die ZDF-Reichweite am Montagabend zum dritten Mal in Folge.

Nach der Erstausstrahlung auf arte debütierte der Filmam Montagabend im ZDF-Hauptprogramm. Im Zentrum der Handlung steht Katharina Tempel, die erstmals in der ZDF-Reiheeingeführt wurde und von Franziska Hartmann gespielt wird. Im ZDF schalteten 5,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was zwar der größten Reichweite des Montags entspricht, allerdings erneut einen Zuschauerverlust für den Mainzer Sender bedeute – zum dritten Mal in Folge. Mitte März unterhielt7,10 Millionen, in den beiden Wochen zuvor kamenauf 6,84 Millionen undauf 6,11 Millionen.Zurück zum gestrigen Abend: Der Krimi-Film von Francis Meletzky, die nach dem Drehbuch von Elke Rössler Regie führte, sicherte sich einen Marktanteil von 21,1 Prozent, ebenfalls eine Verminderung gegenüber den Vorwochen. Bei den 14- bis 49-Jährige stieg das Ergebnis leicht von 0,38 auf 0,41 Millionen. Der Marktanteil wurde auf annehmbare 7,0 Prozent beziffert.Deutlich größere Probleme junges Publikum anzusprechen hatte das ZDF am Vorabend.unterhielt nur 0,12 Millionen junge Seher, der Marktanteil fiel mit 4,5 Prozent mager aus. Insgesamt kam man aber auf 3,31 Millionen und gute 19,6 Prozent. Auchab 19:26 Uhr tat sich schwer. 2,46 Millionen blieben nach den Hauptnachrichten dran, darunter 0,19 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden mit klar unterdurchschnittlichen 10,5 und 4,3 Prozent ausgewiesen.kam im Vorlauf auf 15,0 und 5,9 Prozent. Insgesamt informierten sich 3,02 Millionen um 19:00 Uhr.